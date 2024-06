Publicado hace 25 minutos por Dragstat a cope.es

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha manifestado, que, en su opinión, alquilar camarotes para trabajadores en Ibiza, como ha planteado un empresario holandés, "no es una alternativa habitacional viable". "Respetamos" que este empresario holandés proponga alquilar camarotes para trabajadores en la isla de Ibiza durante la temporada de verano "pero no lo compartimos", ha precisado. Así, Costa ha concluido que "no habrá ninguna embarcación" en Ibiza "con 500 habitaciones" en alquiler para trabajadores durante este verano.