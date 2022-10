Google estrena las Passkeys en Android y Chrome para desterrar para siempre las contraseñas

Publicado hace 57 minutos por tremebundo a computerhoy.com

La ventaja de una Passkey frente a una contraseña tradicional es que no se puede reutilizar una vez usada (hay que volverla a activar con la biometría), no tiene valor aunque la roben, y protege a los usuarios de los ataques de phishing. Una Passkey no se puede robar como tal, pues tiene que validarla el propio creador cuando se usa.