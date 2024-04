Publicado hace 33 minutos por Hombre_de_Estado a huffingtonpost.es

Google ha despedido a 28 trabajadores tras una serie de protestas contra el Proyecto Nimbus, de 1.200 millones de dólares, para dar servicios en la nube e IA al Gobierno israelí. La sentada duró 10 horas en oficinas de Nueva York, Seattle, Sunnyvale y California, y fue retransmitida por Twitch, 9 manifestantes fueron arrestados. "Este flagrante acto de represalia es indicador de que Google valora más su contrato con el Gobierno y Ejército genocidas israelíes que a sus propios trabajadores" reza un comunicado de 'No Tech For Apartheid Campaign'.