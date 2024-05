Publicado hace 1 hora por Dragstat a cope.es

La falta de oportunidades de los jóvenes les lleva abandonar La Gomera para no volver. “¿Qué hacen los niños cuando salen del colegio? Llegan a San Sebastián, hacen el Bachilllerato y luego el que sale por el muelle ya no vuelve. Eso te lleva a la frustración”. “Aquí estamos trabajando para crear residencias de mayores, porque el 70 % de la población lo es. Da mucha pena, porque los estudiantes buscan la primera oportunidad que tienen para volver a su pueblo, pero el sector del campo está olvidado, no hay ayudas y no tienen alternativas”.