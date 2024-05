Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a bbc.com

En 2021 se halló una caja sellada con 44 memorias de cámaras de seguridad de 3 "salas de calma": el personal golpeó, pateó y abandonó en su propia orina a menores. La escuela de necesidades especiales no les prohibió cuidar de niños. Los padres afirman que no les dejaron ver las imágenes y les engañaron sobre el aislamiento. La Policía investiga "abuso organizado" y negligencias atroces de 2014 a 2017 de 39 alumnos, muchos no pueden hablar: 4 horas sólos, desnudos, sentados en orina y comiendo migas del suelo, o "vapuleados" sin razón obvia.