El gobierno de Nayib Bukele ahora cobra a los presos por comida, ropa y productos de higiene en las cárceles

Los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos.Los negocios en las prisiones están bajo el control de un hombre de confianza del Presidente sancionado por Estados Unidos. Los familiares de los presos están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos, uno al mes por USD 170. No tienen otra opción; no puede llevar nada de fuera: o pagan o sus parientes no comen, no tienen acceso a papel higiénico o vestimenta