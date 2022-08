El Gobierno impone por decreto que los escaparates se apaguen a las 22 horas

Publicado hace 1 hora por pignito a theobjective.com

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que la temperatura del aire acondicionado en las grandes superficies no podrá estar por debajo de los 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados en invierno. Además, el Gobierno impone por decreto que todos los escaparates, monumentos y edificios públicos que no estén ocupados apaguen su iluminación a las 22 horas hasta noviembre de 2023.