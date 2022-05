El Gobierno defiende que los currículos no recojan los números romanos ni la regla de tres en Matemáticas de Primaria

Publicado hace 1 hora por manuelmace a europapress.es

El Gobierno ha defendido que los currículos educativos no incluyan ni los números romanos ni la regla de tres en la asignatura de Matemáticas en la Educación Primaria en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria sobre su exclusión realizada por Vox. Según señala el Ejecutivo, la no incorporación de los números romanos y de la regla de tres está en consonancia con la propuesta del Comité Español de Matemáticas (CeMat) en su documento 'Bases para la elaboración de un currículo de Matemáticas en Educación no Universitaria'.