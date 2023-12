Publicado hace 1 hora por Alaplancha a elblogsalmon.com

El Gobierno ha anunciado una decisión inédita en la democracia. La SEPI ha obtenido el mandato del Consejo de Ministros de comprar hasta un 10% de Telefónica por un importe máximo de 2.000 millones de euros. Un Estado no tiene por qué ser el agujero en el que caen todas las causas perdidas. Y no tenemos por qué pensar tampoco que un Estado no es capaz de ganar dinero invirtiendo. Hay Estados que invierten y bastante bien. El mejor ejemplo es el Fondo Soberano de Noruega que en la primera mitad de este año ha ganado 130.000 millones de euros.