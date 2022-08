El Gobierno cambia de postura y permitirá a bares y comercios bajar el aire acondicionado al "entorno de los 25 ºC"

Publicado hace 1 hora por Susmuertos a 20minutos.es

La ministra Ribera aclara en una entrevista que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" y ha puesto como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería. "No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura". Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura.