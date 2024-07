Publicado hace 2 horas por dualpepers a eleconomista.es

Moncloa aprueba la mayor oferta pública de empleo (OPE) de la historia. El Gobierno convoca 40.121 plazas, tal y como adelantaron los sindicatos, que no obstante no apoyan la oferta al considerar que no cubre el déficit de personal que la administración arrastra desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Un vacío en la plantilla que CCOO eleva a 65.000 efectivos.