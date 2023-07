El Gobierno andaluz indigna a familias de Cádiz cerrando aulas para luego meter a niños de 3 y 8 años en la misma clase

Publicado hace 23 minutos por a.af a eldiario.es

La Consejería de Educación elimina unidades en colegios públicos de la capital gaditana alegando una caída abrupta de la natalidad y la matriculación, y mezcla a alumnos de Infantil con los de Primaria, una medida común en zonas rurales y despobladas, pero no en ciudades,como es el caso de Cádiz. Esto ha indignado a las familias de los niños afectados, no sólo por la supresión de líneas en sus colegios, sino porque “esta medida sólo se ha usado en los públicos, no en los católicos concertados”.