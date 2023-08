El gobierno alemán aprueba la ley de autodeterminación de género

Publicado hace 1 hora por Larpeirán a elboletin.com

El Gobierno alemán aprobó hoy la conocida como ley de autodeterminación de género para facilitar a las personas que puedan modificar de manera sencilla su género y nombre de pila en los registros civiles. Según los Ministerios de Familia y Justicia, la ley está dirigida a las personas transgénero, intergénero y no binarias. Bajo la denominación de los mencionados ministerios, transgénero abarca a las personas que no se identifican o no solo se identifican con el género que les fue asignado al nacer.