El Gobierno advierte a Ferrovial de que podría arriesgarse a un gran coste fiscal por su traslado

El Gobierno ha advertido a Ferrovial de que, en caso de que su operación de restructuración y cambio de sede a Países Bajos no responda a un motivo económico válido, no podrá acogerse a las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones. Se podría enfrentar a un gran coste fiscal si Hacienda determina que el movimiento no tiene una lógica empresarial y solo persigue un “ahorro tributario”, según considera Moncloa