Giuseppina, 1.600 kilómetros al día para trabajar de conserje: «Me sale más barato el tren que un alquiler»

Publicado hace 2 horas por Miguel.Lacambra a abc.es

La llaman la 'bedela de la alta velocidad'. La historia de Giuseppina Giuliano, napolitana de 29 años, es increíble, pero asombra y suscita debate en Italia, porque refleja una crisis laboral, de salarios y de precios de alquiler. Para no pagar una habitación o un estudio a peso de oro en Milán, se recorre Italia de sur a norte en tren todos los días desde Nápoles. Se levanta a las 3:30 y regresa a su casa a las 23:30, de lunes a sábado: «El tren me cuesta menos que un alquiler». No es un caso aislado, refleja un drama social