"Se convierte en un parque temático", "barrios de paso, decorados no habitados para gente que viene y va". “Todo está hecho para ellos, ni siquiera puedes tomarte un café sin que pasen cientos de personas a tu lado”."Cualquier mejora que se haga produce un aumento súbito de precios", propiciando la sustitución de las rentas bajas. "Los comercios de barrio no se benefician, y desaparecen porque no hay población fijada. Tambien hay pérdida de colegios o de centros de salud, debido al desplazamiento de la vida cotidiana por la turistificada.