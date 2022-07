Publicado hace 12 minutos por Connect a nevasport.com

El proyecto, que ya no cuenta con Aragón, ya ha sido enviado al Comité Olímpico Español para su valoración después del fracaso en la propuesta conjunta de Cataluña y Aragón. La 'consellera' de la Generalitat ha asegurado que están preparados "para tener una candidatura catalana" y ha llamado a no perder la "oportunidad" de que se celebren para 2030, aunque ha asegurado que la decisión no depende de la Generalitat. Las sedes de hielo serían Barcelona, Badalona y Gavá. Las de nieve en cuatro estaciones de esquí del Pirineo de Lérida y Gerona.