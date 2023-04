La Generalitat multa con 20.000 euros a HazteOír por su autobús: “Generó un riesgo de producir daño a las personas trans y no binarias”

Publicado hace 20 minutos por Miguel.Lacambra a newtral.es

La Generalitat ha impuesto 20.000 euros de multa por el autobús a HazteOír que circuló por Barcelona con las frases “Les niñes no existen”, “No a la mutilación infantil” y “Las mujeres no tienen pene”, porque “esta exhibición generó un riesgo de producir daño en las personas trans y no binarias”. Si bien la Fiscalía descartó la vía penal al no observar indicios de delito de odio, el Departament d’Igualtat de la Generalitat sí aprecia que hubo “intencionalidad de discriminar a las personas trans y no binarias” en la difusión de estos mensajes.