Flynn, un ya Teniente general del ejército retirado e indultado por el expresidente Donald Trump después de ser condenado por mentir al FBI, dijo a NewsNation que la votación de noviembre de 2020 "estaba llena de fraude, y hay todo tipo de pruebas que lo demuestran". Cuando Chris Cuomo de NewsNation lo presionó sobre acusaciones no probadas de fraude impulsadas por los aliados de Trump, incluido el grupo True the Vote, Flynn respondió: "Hay pruebas claras. No sé sobre True the Vote. Pero estoy viendo un montón de otras cosas”