La información que nos llega de la Generación Z es muy importante también para las empresas ya que estas personas están aterrizando de lleno en el mercado laboral con nuevas normas de juego y conocer bien a la gente es la forma de conseguir retener talento. Y hay un tema que preocupa a las empresas: retener a una persona joven no es fácil. Si no se sienten bien tratados, se van, no se fidelizan.