Gazprom: Polonia sigue comprando gas ruso a través de bombeo inverso de Alemania tras negarse a pagarlo en rublos

Publicado hace 1 hora por cocolisto a actualidad.rt.com

Polonia sigue comprando gas natural ruso pese a sus declaraciones públicas de que no tiene intención de hacerlo, según lo reveló este jueves el portavoz del gigante energético ruso Gazprom Serguiéi Kupriyánov, informa TASS. "Se declaró solemnemente que el gas ruso ya no es necesario y que [Polonia] ya no va a comprarlo. En realidad, no es así. Tras la suspensión de los suministros directos, Polonia compra gas ruso, pero ahora en Alemania, desde donde llega a Polonia en dirección contraria por el gasoducto Yamal-Europa"explicó el portavoz.