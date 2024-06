Publicado hace 27 minutos por salteado3 a msf.es

Te arremangas, te metes un montón de cosas en los bolsillos y haces lo que puedes. Pero no hay nada, nada en absoluto que justifique lo que he visto hoy. Nada. Estos niños: el de tres meses, el de siete años, el de 12 que ha muerto, el hombre de 25 años, la mujer de 78, todos con heridas horrendas. ¿Se merecen esto? ¿Y por qué el mundo sigue mirando en silencio? ¿Qué nivel de horror debemos alcanzar antes de hacer algo, antes de decirle de una vez a Israel que esto no es aceptable?