La gasolina está muy cara, así que alguien ha creado una moto que funciona con cerveza, y llega a los 240 km/h

Se trata de un invento que su autor garantiza, es el primero del mundo: una moto que funciona con cerveza. Lejos de parecer una broma, no solo funciona, sino que es capaz de llegar hasta los 240 km/h y el primer vídeo que existe de la moto no deja lugar a dudas lo particular y bizarro de la creación. En vez de un motor, equipa un barril con un calentador que calienta la cerveza a 300 grados.