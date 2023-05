Ganaderos gaditanos y andaluces tiran la leche para protestar contra "la presión" de Puleva

Publicado hace 8 horas por MiguelDeUnamano a diariodecadiz.es

Los ganaderos gaditanos y andaluces están escenificando esta protesta con vídeos en los que se les ve tirando la leche que la empresa no les recogen, dicen, como medida de presión para que la abaraten, "y los ganaderos ya no pueden más", explican en sus redes sociales. Actualmente, el precio que se paga a los ganaderos es de unos 32 céntimos por litro, aunque reclaman 40 céntimos "por costes de la producción" que la industria no está dispuesta a pagar.