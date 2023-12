Publicado hace 38 minutos por Connect a elmundotoday.com

La nueva película de Juan Antonio Bayona está generando mucha confusión en Galicia. Miles de gallegos se han mostrado muy sorprendidos al descubrir que “La sociedad de la nieve” no va de ellos. A mitad de la película, cuando ya se asume que en el avión no hay cocaína, la mayoría del público gallego se ha sentido decepcionada. “Sociedad de la nieve, uruguayos, parecía obvio que iba sobre nosotros”. “Yo pagué una entrada para ver una película sobre la sociedad gallega, no esto”, se quejaba un espectador que salió a media proyección.