Sin casas para los jóvenes, no hay matrimonios, no hay natalidad, no hay familias, no hay pensiones». Es el mensaje que con motivo del Día Internacional de las Familias ha lanzado en sus redes sociales el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en reacción al informe del Banco de España que ayer apuntaba a que sólo un 32% de los menores de 35 años tienen casa en propiedad.