A través de un vídeo publicado en redes sociales, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali ha expresado que «el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con esta actitud, quiere dar lo que no le corresponde a quien no lo merece», en relación a su reciente apoyo a la postura marroquí sobre el Sahara. Brahim Gali ha manifestado que este cambio de postura sobre el Sahara «supone una flagrante violación de la legalidad internacional de la que el señor Sánchez no dejaba de alardear».