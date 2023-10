El futuro es de las parejas sin hijos y dos sueldos: "Un niño no cuadra en nuestra vida"

Publicado hace 18 minutos por Grahml a elconfidencial.com

Víctor Sánchez y Alicia García lo tenían claro desde que se conocieron, siendo apenas unos veinteañeros: tener hijos no entraba en sus planes. Se han mantenido fieles a sus principios durante más de dos décadas. Hoy, a los 43, son los únicos de su grupo de amigos sin descendencia. Algunos les susurran que no se rindan, que ser padre es muy duro. No tienen hijos, pero como recogen en su página web, DinkyViajeros, su cuenta personal asciende a 24 países, cinco continentes y un mapamundi de destinos cada vez más completo.