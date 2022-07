"El futuro que nos venden de energías renovables no es posible, por la falta de materias primas como el litio"

Publicado hace 1 hora por Connect a lapoliticaonline.com

Toda la eurozona da por hecho que a medio plazo las energías verdes permitirán enterrar definitivamente la dependencia de los combustibles fósiles. Esta hoja de ruta no contempla ni hace mención a un cuello de botella que impide el objetivo: la escasez de casi todas las materias primas necesarias para esta transición energética. Sí lo tiene en cuenta es el CIRCE de la Univ. de Zaragoza que tras estudios científicos sabe que la falta de estas materias no es una teoría, sino una realidad tangible que inevitable si no se cambian hábitos de consumo