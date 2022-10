El fútbol holandés cancela la proxima campaña OneLove después de que dos capitanes rechazaran llevar los brazaletes arcoíris [ENG]

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a nltimes.nl

La federación holandesa de fútbol ha decidido cancelar la campaña OneLove después de que los capitanes Orkun Kokcü (Feyenoord) y Redouan El Yaakoubi (Excelsior) se negaran a llevar el brazalete de capitán OneLove en apoyo al colectivo LGTBQIA+. La idea era que los capitanes de los clubes de fútbol lo llevaran antes del Mundial. El domingo, Kokcü anunció que no llevaría el brazalete de OneLove debido a su religión. "Debido a mis creencias religiosas, no me siento la persona adecuada para apoyar esto", dijo.