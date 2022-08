Publicado hace 1 hora por pablisako a vozpopuli.com

La institución previó que China sería el primer país en poner a su población en cuarentena y que Occidente impondría la mascarilla obligatoria y la medición de temperatura en los aeropuertos Se trata de un documento publicado en 2010, bajo el título 'Scenarios for the Future of Technology and International Development', donde se anticipa con gran acierto la pandemia de covid-19.