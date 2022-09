Fui arrestado después de preguntar "¿quién lo eligió?" en la proclamación del rey Carlos [ENG]

Publicado hace 1 día por geralt_ a bright-green.org

[...] Sólo cuando declararon a Carlos como "Rey Carlos III" grité: "¿Quién lo ha elegido?". Dudo que la mayoría de la gente en la multitud me haya escuchado. Dos o tres personas cerca de mí me dijeron que me callara. No les insulté ni les ataqué personalmente, sino que respondí diciendo que se nos estaba imponiendo un jefe de Estado sin nuestro consentimiento. Apareció un guardia de seguridad, se puso delante de mí y me mandó callar. Vinieron otros dos guardias de seguridad y trataron de empujarme hacia atrás. [...]