Fui a 50 dentistas distintos, y cada uno de ellos me dio un diagnóstico diferente [eng]

Publicado hace 34 minutos por cosmonauta a rd.com

Seleccioné al azar a los dentistas de las Páginas Amarillas en 28 estados y el Distrito de Columbia. En cada una de las consultas conté la misma historia: Me mudaba a la zona y quería ser paciente; hacía poco me habían operado con éxito de las encías; mis gastos dentales estaban cubiertos a través de un programa de reembolso directo con mi empresa; me interesaba mantener una buena salud bucal y estaba satisfecho con el aspecto de mis dientes.