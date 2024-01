Publicado hace 1 hora por Varufakas a abc.es

«Estas salas, cuya capacidad va variando cada día en función de las camas disponibles, no deberían en un contexto normal superar las 40 o 50 personas, pero se encuentra en este momento con una media diaria de unas 150 personas entre inadmitidos y asilados», denunció el sindicato mayoritario de la Policía. «Si no se toman medidas, acabará produciéndose una desgracia», advierten fuentes policiales. Recuerdan que las personas que están en esas salas no están detenidas, sino a la espera de una respuesta administrativa.