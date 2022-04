Publicado hace 38 minutos por FatherKarras a twitter.com

¿Fueron los rusos los asesinos de civiles en Bucha? PROBABLEMENTE NO: 1-El martes 29 Rusia anuncia que se retira de Bucha e Irpin 2-El miércoles 30 Ucrania CONFIRMA que las tropas rusas han abandonado Bucha 3-El jueves 31 aparece el Alcalde de Bucha en un vídeo grabado en la propia localidad: Confirmando que es día 31,celebrando el día de la victoria, felicitando al ejército, glorificando Ucrania y NO MENCIONA los crímenes a la población ni el asesinato de civiles ¿No resulta un poco raro? Puede,pero esto no acaba aquí...