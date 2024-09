Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a swissinfo.ch

El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, dijo en una intervención en el Parlamento Europeo que la presión migratoria en Canarias es “muy preocupante porque se está produciendo “un gran incremento” en las llegadas y pidió voluntad política al Gobierno central,así como recursos financieros y legales para poder actuar. “Lo he visto con mis propios ojos. He estado en centros de recepción, he ido a la costa, he hablado con la Guardia Civil.Soy perfectamente consciente de ello, pero todo empieza con una petición del Gobierno español”, apuntó