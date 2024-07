Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a independentespanol.com

Al parecer, durante una reunión privada al inicio de la pandemia de covid-19, el entonces presidente Donald Trump caviló en voz alta sobre si las personas con discapacidad estarían mejor muertas en lugar de causar más gastos a sus cuidadores. El escandaloso comentario se incluye en un nuevo libro, All in the Family: The Trumps and How We Got This Way, del sobrino del expresidente, Fred Trump III, que hace otras afirmaciones sorprendentes sobre su tío