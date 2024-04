Publicado hace 1 hora por Elnuberu a redaccionmedica.com

Francia plantea este cobro que se ejecutará directamente en la tarjeta bancaria si no cancelan la cita 24 horas antes. Dejar pasar una cita médica sin cancelarla podría tener consecuencias. No muy lejos de España, en Francia, su primer ministro, Gabriel Attal, ha anunciado que espera poner en marcha en 2025 un sistema por el que se multará con cinco euros a los pacientes que falten a una consulta médica "si no avisan con una antelación mínima de 24 horas".