El forense dictamina que el exjuez Salvador Alba puede ingresar en prisión

El médico forense no ve impedimentos para que Salvador Alba ingrese en prisión. Este es el dictamen de la médico forense que ha reconocido a Salvador Alba (después de que el exjuez recusara a la primera perito judicial que le examinó) que concluye que sus patologías no impiden que el hoy ex magistrado pueda ingresar en un centro penitenciario.