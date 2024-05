"Follow the rabbit"

Publicado hace 1 hora por wachington a threadreaderapp.com

En este punto me gustaría recordar que cualquier persona es susceptible de creer en teorías de la conspiración, nadie está a salvo de caer en la madriguera del conejo y casi me atrevería a decir que es relativamente fácil en los tiempos que vivimos. Cualquier persona que vea el circo en el que se ha convertido un sistema que ya no aguanta más parches y está a punto de estallar y sea consciente de la manipulación descarada de los medios de comunicación sensacionalistas, es normal que dude de todo lo que le rodea.