Flores Juberías (candidato de vox en Valencia) a su ex suegro: "Vete con las putas que es lo que tienes que hacer"

En la sentencia de la Audiencia Provincial, que ratifica la realizada en primera instancia, se considera probado que el hoy candidato de Vox a la Generalitat y catedrático de Derecho Constitucional persiguió a su ex pareja, de la que se había divorciado un año antes, hasta en 21 ocasiones y que le profirió insultos y amenazas a ella y a su ex suegro. «Cruza enfrente que es el barrio de las putas, vete con las putas que es lo que tienes que hacer», le dijo Flores Juberías a su ex suegro, según recoge la sentencia.