Fiscalía solicita una orden de alejamiento para Rubiales de 500 metros y que comparezca cada 15 días

La declaración de Luis Rubiales ya ha finalizado. El expresidente de la RFEF, en el ojo del huracán después de su bochornosa y machista actitud durante la celebración del mundial femenino, ha negado que agrediera sexualmente a Jenni Hermoso, insistiendo en que pidió su consentimiento y no hubo carácter sexual en sus actitudes. No obstante, la Fiscalía, tras escuchar su declaración, ha solicitado una orden de alejamiento para Luis Rubiales por la que no podría acercarse en un radio de 500 metros a Hermoso.