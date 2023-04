La Fiscalía Anticorrupción insta a aceptar al Real Madrid como "perjudicado" en el 'caso Negreira'

Publicado hace 55 minutos por Ariesun24 a elmundo.es

La investigación contra los ex presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y ex directivos del club azulgrana por el pago de 7,5 millones de euros al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018 perjudicó al Real Madrid. Así lo considera la Fiscalía Anticorrupción que ha informado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona a favor de la personación del club blanco en este procedimiento como acusación particular, tal y como informaron fuentes judiciales a este medio