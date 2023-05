Publicado hace 10 minutos por escuzaillo a elperiodico.com

El futbol femenino no ha dado grandes alegrías a La 1. La final de la 'Copa de la Reina' entre el Atleti y el Real Madrid se conforma con un 6,7% y 787.000 espectadores. No logra acercarse a las últimas audiciones a ciegas de 'La Voz Kids', que siguen liderando con un 13,4% y 1.433.000 espectadores. Por su parte, 'Got Talent: All Stars' se mantiene en sus datos habituales con un 11,4% y 1.257.000 espectadores.