Por fin he podido comprobar cuánto han subido los precios en Mercadona y DIA. Estoy en shock

Recientemente desempolvé mi vieja cuenta de Día online, con la que compraba por Internet hasta 2019, mi último año en piso de estudiantes. Y ahí he encontrado cifras que ya no deberían sorprender a nadie, pero que a mí me han dejado en shock una vez he podido comprobarlas. Veamos qué nos dice el historial de compras de 2019 sobre los precios actuales. (...) una cesta de la compra, compuesta sobre todo por alimentos básicos, había crecido un 44,30% en poco más de tres años, cuando según el INE el IPC de ese período ha subido un 14%.