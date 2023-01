Fernando Simón dice en Zaragoza que la mascarilla dejará de ser obligatoria "la semana que viene o la siguiente"

Publicado hace 1 hora por ap31r0n a heraldo.es

El director del centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado este miércoles en Zaragoza que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte en "un plazo muy corto" de tiempo: "No sé si será la semana que viene o la siguiente". No obstante, ha recordado que no es una decisión "únicamente" suya, sino que las iniciativas parten de los técnicos, las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad. "Las propuestas están ya sobre la mesa, así que será en breve", ha recalcado.