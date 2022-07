Fernando Berlín: "He defendido públicamente a Pablo Iglesias y a Podemos frente a las cloacas, a la prensa, y a los hijos de puta que les atacaban injustamente"

Publicado hace 23 minutos por albertiño12 a contrainformacion.es

"Como soy de los pocos periodistas que han defendido públicamente a Pablo Iglesias y a Podemos en las tertulias de televisión frente a las cloacas, a la prensa, y a los hijos de puta que les atacaban injustamente no me siento especialmente interpelado por los intentos de presión que llevamos recibiendo en las últimas horas. Algunos decían que no nos atreveríamos a hablar de la noticia, pues aquí está la noticia. No vamos a defender a Podemos o a Pablo Iglesias porque lo diga nadie. Lo vamos a defender siempre que sea justo hacerlo".