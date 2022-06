Publicado hace 48 minutos por japego a elconfidencial.com

A sus siete años, el pequeño Julio aún no era un loco del fútbol. Cuando su abuelo quería ver tranquilo los partidos del Mundial, él le pedía que pusiera los dibujos animados. "Me horrorizaba pensar que le había dicho eso mi abuelo", comenta entre risas. Aquello no volvió a suceder.