Publicado hace 1 hora por HeilHynkel a elnacional.cat

Felipe VI ha dejado claro a todos que Zarzuela no es un hotel, en los últimos años la familia Ortiz Rocasolano, y en los últimos meses, especialmente, los Borbón, se han tomado demasiadas confianzas. En la actualidad Irene y Miguel Urdangarin residen en el palacio, aunque el rey ya les ha puesto las maletas en la puerta. A partir de septiembre no quiere a nadie en casa. Pero de quien ya se ha librado es de su suegra. Paloma Rocasolano ha hecho las maletas y no solo ha abandonado Zarzuela, también Madrid.