El expresidente del Gobierno lanza infinidad de dardos contra el actual responsable de Moncloa como: “se puede y se debe cambiar de opinión”, pero que ‘tener que rectificar a diario es de necios’, “ha perdido el norte en la lucha contra la desigualdad” , sobre Begoña Gómez: “No sé si hay tráfico de influencias...¿Pero esto que está ocurriendo es correcto desde el punto de vista de la moral pública o de la ética política? ", “Eso de que me retiro no me retiro o estoy cinco días pensando…”